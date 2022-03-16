РИАМО - 16 мар. Фармацевтичевский завод «Алиум» компании «Биннофарм Групп» в Серпухове выпустил более 3 млрд таблеток и капсул, что эквивалентно 150 млн упаковок лекарств, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Завод одним из первых в России ввел систему маркировки лекарственных препаратов QR-кодом. С начала 2019 года, когда завод начал работу, объем производства на предприятии вырос почти на треть.
Совокупный объем инвестиций в проект на тот момент составил 3 млрд рублей. Инвестору от правительства Московской области была направлена субсидия на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.
Сегодня на заводе «Алиум» выпускаются свыше 200 наименований дженериковых препаратов разных терапевтических групп. Компания развивает свои производственные площадки и расширяет технологические возможности.
Например, в 2021 году там была установлена новая линия по производству саше для изготовления противопростудных, нестероидных противовоспалительных и других препаратов. Инвестиции в проект достигли 100 млн рублей.
В 2022 году на заводе планируется запуск производства новых лекарств, в том числе жизненно необходимых. Благодаря этому будет расширена линейка лекарственных средств для лечения артериальной гипертонии, бронхиальной астмы и аллергического ринита.
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