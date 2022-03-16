РИАМО - 16 мар. Фармацевтичевский завод «Алиум» компании «Биннофарм Групп» в Серпухове выпустил более 3 млрд таблеток и капсул, что эквивалентно 150 млн упаковок лекарств, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Завод одним из первых в России ввел систему маркировки лекарственных препаратов QR-кодом. С начала 2019 года, когда завод начал работу, объем производства на предприятии вырос почти на треть.

Совокупный объем инвестиций в проект на тот момент составил 3 млрд рублей. Инвестору от правительства Московской области была направлена субсидия на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

«Также для предприятия был предусмотрен льготный период по налогам на прибыль и имущество. Сегодня мы имеем в регионе крупное современное фармацевтическое производство, где трудоустроено более 500 сотрудников», – заявила зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Сегодня на заводе «Алиум» выпускаются свыше 200 наименований дженериковых препаратов разных терапевтических групп. Компания развивает свои производственные площадки и расширяет технологические возможности.

Например, в 2021 году там была установлена новая линия по производству саше для изготовления противопростудных, нестероидных противовоспалительных и других препаратов. Инвестиции в проект достигли 100 млн рублей.

В 2022 году на заводе планируется запуск производства новых лекарств, в том числе жизненно необходимых. Благодаря этому будет расширена линейка лекарственных средств для лечения артериальной гипертонии, бронхиальной астмы и аллергического ринита.