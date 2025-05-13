Сильно отравилась: родители в Москве случайно накормили младенца лимонной кислотой

Малышку, родившуюся месяц назад, госпитализировали в столице после того, как родители накормили ее лимонной кислотой, сообщает РЕН ТВ .

Родители младенца случайно развели молочную смесь лимонной кислотой. После этого они накормили дочь.

Девочку доставили в медучреждение, у нее диагностировали острое отравление. Состояние юной пациентки оценивается как тяжелое.

По данному факту правоохранители начали проверку.

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