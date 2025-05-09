Дизайнер Артемий Лебедев отравился беляшом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что впервые за 30 лет у него было пищевое отравление, он предположил, что отравился беляшом, сообщает «Лента.ру» .

Он добавил, что отравление закончилось рвотой.

«А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — сказал Лебедев.

Он отметил, что последний раз его тошнило в 16 лет. Это произошло после того, как он выпил много портвейна «Агдам».

Также дизайнер назвал инцидент неприятным опытом и уточнил, что «никому не советует его повторять».