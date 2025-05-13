Овчинский: около 2,5 тыс жителей Хорошево-Мневников переехали в новые дома по реновации

С момента старта программы реновации почти 2,5 тыс. человек уже отметили новоселье в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава Департамента градостроительной политики, который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Хорошево-Мневники — один из самых быстроразвивающихся районов столицы. За время реализации программы реновации в новые квартиры переехали 2,47 тыс. жителей из 12 старых домов. Для них город подготовил пять новостроек», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Параллельно со строительством жилья в районе возводятся транспортные и социальные объекты, что способствует формированию удобной и современной городской инфраструктуры.

Всего в Хорошево-Мневниках в программу реновации включены 157 старых домов, и около 31 тыс. жителей в будущем переедут в новые жилые комплексы, соответствующие стандартам реновации.

Прилегающие к новостройкам территории были благоустроены: здесь появились деревья и кустарники, разбиты газоны и клумбы, а также установлены детские и спортивные площадки для отдыха жителей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Покровском-Стрешневе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».