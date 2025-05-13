У президента Украины Владимира Зеленского «еще манипуляторка не выросла», чтобы он мог чем-то манипулировать, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что ультиматумы и «идиотские высказывания» Киева ни к чему не приведут, сообщает SHOT .

Депутат обратил внимание, что российский президент Владимир Путин ранее выразил готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Сейчас, по словам Картаполова, «шар на стороне» Украины.

На фронте же дела складываются не в пользу Киева — российские войска наступают по многим направлениям и продолжают освобождать территории в зоне СВО, подчеркнул законодатель.

«Не хотят они разговаривать — не надо. Мы будем говорить тем языком, который они лучше понимают и к которому они привыкли», — добавил Картаполов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Владимира Путина на переговорах в Стамбуле 15 мая. До этого российский президент предложил Украине возобновить прямой переговорный процесс без предварительных условий.

Кремль также подчеркивал, что для России неприемлем язык ультиматумов в украинском вопросе.