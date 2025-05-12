Песков: язык ультиматумов для Москвы неприемлем в украинском вопросе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования конфликта с Украиной, однако язык ультиматумов для Москвы неприемлем, пишет РИА Новости .

Песков напомнил, что по итогу праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин провел ряд встреч с зарубежными гостями, после чего недвусмысленно и прямо предложил Украине вернуться к прямым переговорам по урегулированию конфликта, которые были прерваны Киевом еще в 2022 году.

«В этом заявлении (Владимир Путин — ред.) четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий. Тех самых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году», — сказал Песков.

Россия будет придерживаться подхода, направленного на устранение первопричины конфликта и установления прочного мира. Этот подход встретил понимание и лидеров многих государств, в том числе партнеров по СНГ и БРИКС. В связи с этим, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится сесть за стол переговоров в Стамбуле 15 мая, но только если Россия 12 мая полностью остановит боевые действия. Позднее он заявил, что лично будет ждать встречи с Владимиром Путиным в Турции.