Зеленский: я буду ждать Путина в четверг в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, 15 мая в Турции.

«Мы ожидаем, что полное и прочное прекращение огня начнется завтра и станет необходимой основой для дипломатии. В четверг я буду ждать Путина в Турции лично», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что Россия в этот раз «не будет искать оправданий».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры в Турции. По его словам, переговоры дадут понять, возможно ли мирное соглашение.