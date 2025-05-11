Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина

Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение о ситуации на Украине в социальной сети Truth Social. По его словам, Киев должен «немедленно согласиться» на предложение Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.

Он заявил, что Путин не заинтересован в заключении соглашения о прекращении огня, а хочет провести встречу в Турции для обсуждения «возможного прекращения конфликта».

«Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!» — отметил Трамп.

Он также выразил сомнения в том, что Украина согласится на сделку с Путиным, который, по его словам, слишком занят «празднованием Победы во Второй мировой войне», которую, по мнению Трампа, невозможно было бы выиграть без участия Соединенных Штатов.

Американский лидер призвал к проведению встречи как можно скорее.

Ранее укранский президент Владимир Зеленский заявил, что пойдет на предложенные Россией переговоры в Стамбуле только после полной остановки огня на 30 дней.