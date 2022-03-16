РИАМО - 16 мар. Областное УФАС России в связи с обращениями Минстроя Московской области запросило информацию о причинах повышения цен на строительные материалы, поставляемые для нужд Подмосковья, у ряда поставщиков стройматериалов: ООО «РОКВУЛ», ООО «Строительный двор. Комплектация», ООО «Кирпичный трест», АО «ТАРКЕТТ РУС» и других, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В связи с непредставлением информации ведомство возбудило дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ТулаНеруд», ООО «Металлсервис-Москва», ООО «Русская Стратегия», ООО «БЕТОН 25», ООО «Строительный двор. Комплектация», ООО «Кирпичный трест» и АО «ТАРКЕТТ РУС».

Нарушителям за непредставление или несвоевременное предоставление в антимонопольный орган информации грозит административный штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.