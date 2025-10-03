Более 1,2 тыс парковки на газоне зафиксировали в Подмосковье в сентябре

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фиксировать неправильную парковку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями помогают жители региона с помощью приложения «Народный инспектор» на портале «Добродел». Так, за сентябрь было выявлено 1 203 случая размещения автомобилей на газонах. Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Антирейтинг муниципалитетов по количеству нарушений:

  • Люберцы — 151;
  • Балашиха — 141;
  • Ленинский — 139;
  • Химки — 102;
  • Красногорск — 75.

Напоминаем: размещение автомобиля в зонах зеленых насаждений строго запрещено.

«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Как жители могут сообщить о факте неправильной парковки на газоне или вблизи контейнерной площадки

  • снять видео с нарушением;
  • указать госномер авто;
  • отправить заявку через раздел «Народный инспектор» портала «Добродел».

Размер штрафов:

  • -физические лица: 1–5 тыс. рублей;
  • -должностные лица: 10–15 тыс. рублей;
  • -юридические лица: 30–100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.