Более 1,2 тыс парковки на газоне зафиксировали в Подмосковье в сентябре

Фиксировать неправильную парковку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями помогают жители региона с помощью приложения «Народный инспектор» на портале «Добродел». Так, за сентябрь было выявлено 1 203 случая размещения автомобилей на газонах. Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Антирейтинг муниципалитетов по количеству нарушений:

Люберцы — 151;

Балашиха — 141;

Ленинский — 139;

Химки — 102;

Красногорск — 75.

Напоминаем: размещение автомобиля в зонах зеленых насаждений строго запрещено.

«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Как жители могут сообщить о факте неправильной парковки на газоне или вблизи контейнерной площадки

снять видео с нарушением;

указать госномер авто;

отправить заявку через раздел «Народный инспектор» портала «Добродел».

Размер штрафов:

-физические лица: 1–5 тыс. рублей;

-должностные лица: 10–15 тыс. рублей;

-юридические лица: 30–100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.