В Сергиево-Посадском округе осенью откроется обновленный Дом культуры

Капремонт объекта в поселке Лоза проходит по Народной программе «Единой России». На обновление ДК из бюджетов Московской области и округа выделено 20 млн рублей, передает пресс-служба партии.

В настоящее время строительные работы выполнены на 96%.

«В здании полностью завершены внутренние работы: обновлены инженерные коммуникации, отремонтированы потолки, стены и полы, а также заменена одежда сцены. Сейчас строители заканчивают внешнююотделку и благоустраивают прилегающую территорию», — сообщила депутат фракции «Единая Россия» в окружном Совете Ирина Кормакова.

Подрядчик планирует полностью сдать объект к 31 октября.

В Доме культуры регулярно проходят концерты, мастер-классы, лекции, кинопоказы, а в кружках и студиях занимаются более 400 жителей. После ремонта на территории учреждения планируется обустроить уличный кинодворик с мебелью, аллеями и тематическим декором.

Отметим, по Народной программе «Единой России» в округе сейчас также идет капремонт Дома культуры в Краснозаводске. В рамках модернизации на объекте обновляют инженерные системы и проводят техническое переоснащение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.