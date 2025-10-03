Новый «Ведьмак» вызвал ажиотаж в книжных магазинах России

Трафик крупнейших книжных магазинов в конце сентября вырос на 30%. Аналитики МегаФона и розничной сети «Читай-город — Буквоед» объясняют это официальным стартом продаж долгожданной книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов» — нового романа о ведьмаке Геральте, выхода которого поклонники саги ждали 12 лет, передает пресс-служба оператора.

«Перекресток воронов» стал доступен читателям для покупки 30 сентября. За 1,5 месяца до релиза россияне оформили более 15 тыс. предзаказов, а в день старта продаж книга была куплена свыше 3 тыс. раз. Для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3-5 тыс. экземпляров за полгода.

Читатели массово заказывали литературную новинку: почти половина заказов (46%) пришлась на читателей из столицы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Также большой интерес к новому роману Сапковского проявили Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Самара.

Чаще других сайты книжных посещали миллениалы (от 35 до 44 лет): на них приходится 41% пользователей книжных магазинов. Далее следуют поколение Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новая история увлекла бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.

Книга «Перекресток Воронов» — первый с весны 2013 года роман из цикла «Ведьмак» от Анджея Сапковского на русском языке. Вышедшая книга о знаменитом борце с чудовищами рассказывает о первых шагах главного героя в опасной профессии после обучения в «ведьмачьей школе».