В Ступине поздравили учителей с профессиональным праздником

Во Дворце культуры Ступина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В зале собрались те, кто каждый день дарит детям знания, умения, внимание и душевное тепло, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил педагогов с праздником.

«Наши учителя — это свыше 1500 преданных делу профессионалов, которые обучают и воспитывают более 14 тысяч юных ступинцев. Вы создаете наше будущее, помогаете ребятам становиться достойными гражданами нашей страны. Мы гордимся достижениями наших школ и будем и дальше создавать современные условия для работы и учебы. Желаю вам здоровья, благодарных учеников и радости в каждом дне!» — сказал Сергей Мужальских.

Отдельные слова благодарности руководитель муниципалитета адресовал ветеранам педагогического труда, своим многолетним трудом заложившим прочный фундамент для успешного развития отрасли.

«Гордость вызывают достижения педагогического коллектива и воспитанников школы № 9, занявшей 2-е место в рейтинге лучших школ Подмосковья. В ТОП-100 школ нашего региона также вошла СОШ № 5. Это свидетельствует о высоком уровне образования в муниципалитете», — отметил глава округа.

Со словами поздравлений к сотрудникам и ветеранам образовательных организаций округа также обратились депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, начальник управления образования Елена Казакова. В мероприятии принял участие председатель ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.

Лучшие ступинские педагоги получили заслуженные награды. Ярким украшением вечера стали творческие номера, подготовленные воспитанниками учреждений образования и культуры.

Отметим, в округе уделяется приоритетное внимание развитию отрасли образования. В этом году 1 сентября при поддержке губернатора открыт новый учебный корпус школы № 8 на 550 мест, что помогло уйти от обучения во вторую смену. Проведена масштабная реконструкция лицея № 2. Ведется капитальный ремонт лицея № 1 в Ступине и Малинской СОШ имени Петра Максимовича Овсянкина в поселке Малино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.