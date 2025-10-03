Ступинские школьники познакомились с работой спасательных служб

В преддверии Дня гражданской обороны и в честь 35-летия МЧС ступинские спасатели провели познавательные соревнования для школьников на центральной площади города Ступино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы знакомим ребят с пожарной и спасательной техникой, с оборудованием, которое используется при спасении людей. Крайне важно рассказывать детям о нашей работе, рисках, это помогает им лучше понимать, для чего они учат правила безопасности. Участие в интерактивных играх, истории наших будней дают шанс, что подростки заинтересуются профессией и в будущем присоединяться к числу тех, кто спасает человеческие жизни, — поделился Алексей Иванов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Ступино. — В этом году Гражданской обороне исполняется 93 года, МЧС — 35 лет. Это замечательный повод для проведения подобных мероприятий».

Акцию посетило около 300 юных ступинцев из школ № 1, № 2 и № 10.

Школьники примерили костюм спасательной службы, попрактиковались в надевании противогаза, сыграли в тематические шашки и крестики-нолики, посидели за рулем служебных машин и приняли участие в конкурсе на лучший рисунок.

Самые активные участники мероприятия получили грамоты и памятные призы — карманные календари.

В честь праздничной даты — юбилея МЧС — школьники выстроились в число «35».

