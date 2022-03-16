РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. В среду спасатели 201-й пожарно-спасательной части (ПСЧ) Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе тренировки в Балашихе отработали способы и приемы спасения людей, оказавшихся в ледяной воде, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Местом для проведения занятия в среду был выбран участок реки Пехорки в районе улицы Живописной.

«В ходе сегодняшней тренировки были задействованы 4 спасателя, использовались гидрокостюмы, которые позволяют удерживаться на воде и длительное время сохранять тепло тела, защищая от переохлаждения, что самое страшное для провалившегося под лед. Один из работников ПСЧ, одетый в гидрокостюм, имитировал человека, оказавшегося в воде», - сказал начальник 201-й ПСЧ Игорь Туз.

Он добавил, что в ходе занятия попрактиковались в применении аварийно-спасательного оборудования УСЛП-5 (устройство спасения из ледяной полыньи), которое быстро накачивается и легко передвигается по льду до пострадавшего.

«На занятии также отработали варианты передвижения по тонкому льду при помощи страховки и гидрокостюма. Спасатели получили очередной практический опыт, который они будут применять в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Такие занятия проходят у нас в период ледостава, прочного льда и таяния», - подчеркнул Туз.

Сергей Белов служит в 201-й ПСЧ уже 5 лет. На его счету не одна спасенная жизнь. Этой зимой он дважды выезжал к реке Пехорке по боевой тревоге. Пытаясь сократить путь, люди выходили на лед и проваливались. Помогла скорость реакции жителей, которые быстро вызвали спасателей, а те в свою очередь через 5-7 минут были на месте.

По его словам, если кто-то стал свидетелем того, как человек упал под воду, нужно незамедлительно набрать 112. Но человек, желающий помочь утопающему, рискует сам провалиться под воду и прибавить работу спасателям. Ведь правильно подойти к человеку - самое сложное, так как лед, где появилась промоина, становится тонким.

«В ходе таких тренировок мы оттачиваем навыки, перепроверяем оборудование – делаем все, чтобы на месте оказать помощь», - сказал Белов.

Игорь Туз отметил, что в настоящий момент средняя толщина льда на реке Пехорке составляет около 15 см, но лед рыхлый, образуются полыньи.

«Поэтому хочу настоятельно попросить жителей Балашихи не выходить на лед ни при каких обстоятельствах. Помните, что у человека, оказавшегося в воде, наступает сильное переохлаждение, через 5 минут он начинает терять сознание и его уже сложно спасти», - заключил Туз.