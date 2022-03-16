РИАМО – 16 мар. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 выяснил, что мобильным интернетом в торговых центрах столицы стали пользоваться больше на 68%, а в московских парках – на 33%. В мегамоллах наблюдается приток посетителей даже в будни, сообщает пресс-служба Tele2.

Оператор сравнил активность горожан в ТЦ и популярных парках в период 26 февраля – 9 марта с аналогичным периодом 2021 года. Оценивалось число посетителей торговых центров, объем голосовых вызовов, скачиваемого трафика.

В прошлом году пик посещений торгово-развлекательных центров пришелся на праздники 6-8 марта. В этом году наибольшее количество посетителей было зафиксировано на протяжении всего периода исследования, в том числе в середине рабочей недели – товары активно покупали со вторника по четверг.

В среднем столичный ТЦ за этот срок посетило на 55% больше людей, чем в аналогичный период 2021 года. Пик посещаемости был зафиксирован после объявлений о приостановке работы некоторых крупных брендов. 2-8 марта интернет-активность посетителей ТЦ выросла на 10% по сравнению с предыдущими днями. Жители столицы скачивали во время шопинга в среднем на 68% трафика больше год к году.

Самый большой прирост потребления интернета 4G был зафиксирован в торговом центре «Европолис». Там расход трафика вырос в 2,5 раза. В ТЦ «Европейский» активность в Сети увеличилась в 2 раза, этот ТЦ на втором месте по приросту потребления. На третьем и четвертом местах – «Афимолл» и «Кунцево Плаза».

Горожане снова используют традиционные услуги связи. С 26 февраля по 9 марта этого года абоненты Tele2 проговорили во время похода за покупками на 127% больше часов, чем за аналогичный период 2021 года. Больше всего разговаривали по телефону посетители в ТЦ «Европолис», «Европейский», «Мега Теплый Стан» и «Афимолл».

С 26 февраля по 9 марта горожане стали активнее проводить время в парках. Они использовали на 33% больше трафика, чем за аналогичный период 2021 года. Самыми посещаемыми днями стали будни 1-5 марта. Наибольший прирост потребления интернета зафиксировали у посетителей «Аптекарского огорода» (83%), на втором месте Серебряный бор (59%). Посетители «Сокольников» использовали мобильный интернет на 38% больше, чем в 2021 году. По объему скачанного трафика на первом месте «Сокольники», на втором – Парк Горького, на третьем – «Зарядье».

Качество связи у оператора было на высоком уровне, по данным внутренних систем мониторинга доступности сети. Это также подтверждают данные каналов обратной связи, где приходят обращения абонентов. В прошлом году Tele2 увеличила число базовых станций в Московском регионе на 22%, число РЭС стандарта LTE – на 39% год к году.