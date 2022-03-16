РИАМО - 16 мар. При желании граждане и представители компаний смогут отказаться от моратория на банкротство по требованию кредиторов. Сам мораторий действует в течение 6 месяцев, сообщает Газета.ru.

В случае отказа физических и юридических лиц от моратория, запрет на принудительное банкротство не будет действовать. Мораторий было предложено распространить не только на всех юридических и физических лиц, но и на индивидуальных предпринимателей.

«При этом любое лицо сможет отказаться от применения моратория в отношении себя, чтобы снять ограничения, связанные с его введением», – заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Он подчеркнул, что мораторий, действующий в течение 6 месяцев, обусловлен опытом, который был получен во время распространения коронавируса. Этот период позволить компаниям адаптироваться к современным санкционным ограничениям.

Пункт о введении моратория на полгода содержится в рабочей версии плана правительства по поддержке экономики в условиях санкционных ограничений. Она должна вступить в силу с момента опубликования постановления кабмина.

«Это период охлаждения, который позволит оградить должников и кредиторов от резких необдуманных действий, понять, есть ли перспективы восстановления платежеспособности, договориться о реструктуризации», — уверен руководитель Единого федерального реестра «Федресурс» Алексей Юхнин.