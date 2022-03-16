РИАМО - 16 мар. Президент РФ Владимир Путин дал поручение главам регионов принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность в стране, сообщает Газета.ru.

На совещании по мерам поддержки экономики Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Кроме того, по поручению президента главы регионов займутся мониторингом цен на товары первой необходимости и медикаменты. Также будет отслеживаться их доступность.

Ранее Путин анонсировал повышение всех соцвыплат, МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников. Правительство России займется соответствующими вопросами в ближайшее время.