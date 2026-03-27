Цены на автомасла в России вырастут на 5–15% в апреле

Производители автомасел и присадок готовятся поднять цены. Компании уже разослали партнерам письма о грядущей индексации на 5–15% с 6 апреля, сообщают « Известия ».

По словам члена правления Союза автосервисов, заместителя гендиректора «ЕвроАвто» Ильи Плисова, удорожание связано с ростом цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В письмах производителей также ссылаются на нестабильную ситуацию на рынке нефтепродуктов, что приводит к повышению стоимости базовых масел и присадок.

Источник в нефтяной отрасли также пояснил, что ближневосточный кризис нарушает логистические цепочки. Присадки традиционно производились в Европе и США, а сейчас — в Китае. Сбои в поставках и дефицит запасов дополнительно повышают цены.

