сегодня в 02:59

В аэропорту Пулково задержали или отменили вылеты более 20 рейсов

В аэропорту Пулково задержаны или отменены более 20 рейсов на вылет. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, сообщает ТАСС .

Задержаны 18 рейсов, в том числе в Москву, Стамбул, Екатеринбург и Баку.

Кроме того, отменены 9 рейсов. В их числе самолеты в Москву, Пермь, Стамбул и Челябинск.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.