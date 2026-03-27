В аэропорту Пулково задержали или отменили вылеты более 20 рейсов
В аэропорту Пулково задержаны или отменены более 20 рейсов на вылет. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, сообщает ТАСС.
Задержаны 18 рейсов, в том числе в Москву, Стамбул, Екатеринбург и Баку.
Кроме того, отменены 9 рейсов. В их числе самолеты в Москву, Пермь, Стамбул и Челябинск.
Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.
