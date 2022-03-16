РИАМО - 16 мар. В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, социальные выплаты, а также пенсии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В ближайшее время примем решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума. В России будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии», – сказал глава государства.

Задача снижения бедности в РФ остается, добавил президент.

По его словам, происходящие структурные изменения приведут к росту безработицы и временному увеличению инфляции в стране. Все эти факторы нужно минимизировать.

Путин также отметил, что экономика РФ генерирует достаточный и хороший объем доходов.