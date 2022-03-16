РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В детском саду №75 «Аленький цветочек» в городском округе Мытищи в среду прошла акция «Добрые крышечки», сообщается на странице контрольного управления администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Акция была организована руководством учреждения совместно с экологами контрольного управления при поддержке управления образования.

Ребята из «Аленького цветочка» благодаря неравнодушному подходу педагогов всегда активно участвуют в экологической жизни округа и сборах вторсырья. В среду они сдали на переработку 165 кг пластиковых крышек.

С конца 2019 года кураторам акции совместными усилиями с администрацией и советом депутатов округа удалось найти удобное складское помещение на Олимпийском проспекте.

Сырье привозится сюда тоннами, и это реальная помощь не только в улучшении экологической ситуации на территории округа, но и в части реализации добровольческих инициатив. А также эта акция является неотъемлемой составляющей развития экологической культуры и экопросвещения юных мытищинцев.