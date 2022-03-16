РИАМО - 16 мар. Приостановка работы и уход с российского рынка крупных иностранных сетей фаст-фуда будут способствовать открытию новых российских ресторанов и кафе, сообщила РИАМО гастрономический эксперт и продюсер, основатель продюсерского центра IF Studio Production Илона Федотова.

Ранее в McDonald’s объявили о приостановлении работы в России. Ограничения также коснутся работы KFC. Burger King объявил о приостановлении корпоративной поддержки российского рынка.

«Рестораны и без этого открывались довольно активно. Даже в пандемийный 2020-й год. Сейчас освободившиеся ниши только подстегнут мотивацию. Ведь любой кризис - отличное время для новых стартапов», - рассказала Федотова.

По ее словам, в настоящее время существует неясность с доступностью ряда продуктов и ценами на них. Шефы активно изменяют меню, вводят позиции от отечественных производителей, так как многие импортные продукты и алкоголь становятся недоступны.

«Поставщики не понимают, по какой цене отпускать в связи с нестабильностью курса валют. Отечественные производители завышают цены. И пока неясно, смогут ли они в принципе обеспечить необходимые объемы. Пока идет перетряска рынка», - отметила Федотова.