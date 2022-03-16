РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что заморозкой резервов РФ странами ЕС и США был объявлен дефолт по обязательствам перед Россией, сообщает Газета.ru.

Об этом российский лидер сообщил на совещании по развитию экономики.

«США и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что введенные против России санкции также ударили и по мировой экономике.

Российские Вооруженные силы приступили к проведению спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Ответом на это стали беспрецедентные санкции со стороны государств ЕС и Запада.