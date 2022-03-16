РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники полиции в Подольске разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую 15 марта, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Алину Алексюк 2008 года рождения, которая 15 марта в 20:30 ушла от бабушки (мкрн Львовский, ул. Красная) и до настоящего времени не вернулась.

На вид ей 14-15 лет, рост 163 см, волосы до плеч светло-русые с розовыми и синими прядями у лица, глаза серо-зеленые.

Была одета в темно-серую куртку без капюшона, кроссовки золотого цвета, спортивные штаны, у которых правая штанина полностью черная, левая черная с белой надписью «Круэлла».

Особые примеры: серьга в нижней части перемычки носа, татуировка на правой руке в виде крестиков, на среднем пальце стрелка, на левой руке на запястье татуировка в виде браслета, на левой щиколотке смайлик с короной.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефону дежурной части Львовского отдела полиции: 8(496)760-78-24. Также можно обратиться в дежурную часть УМВД России по Подольску по телефону: 8(496)763-02-63 или 112.