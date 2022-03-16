РИАМО - 16 мар. В столице температурный режим держится почти на 3 градуса ниже климатической нормы. Ситуация изменится на выходных, когда воздух прогреется до положительных значений, сообщается на сайте «Метеовести».

Благодаря антициклону, в европейской части России установилась сухая и солнечная погода. До конца недели характер погоды почти не изменится: ночью будет морозно, а днем температура едва будет преодолевать положительную отметку. Так, в ночь на 17 марта мороз будет держаться на уровне минус 11 – минус 9 градусов. В Подмосковье воздух и вовсе остынет до минус 17 градусов.

В пятницу в ночное время температура воздуха будет составлять от минус 13 до минус 8 градусов, днем воздух прогреется до 0 – плюс 5 градусов.

Весенняя погода начнет устанавливаться в Московском регионе к выходным. Ночные морозы в субботу ослабеют до минус 9 – минус 4 градусов, а днем воздух потеплеет до плюс 2 – плюс 7 градусов.

В воскресенье температура вновь поднимется: ночью столбики термометров будут показывать от минус 6 до минус 1 градуса, а днем – от плюс 4 до плюс 9 градусов. Благодаря этому среднесуточная температура окажется положительной.