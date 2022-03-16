РИАМО - 16 мар. С начала 2022 года в Подмосковье сотрудники медучреждений 18 специальностей получили право на компенсацию аренды жилья. Такую поддержку в регионе получают 3,6 тыс. медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

С помощью компенсации аренды жилья медработники могут ежемесячно получать выплату в размере 20 тыс. рублей. Работа по привлечению новых специалистов в подмосковные медучреждения продолжается.

«Для этого в регионе действует комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов. С начала года программой по компенсации аренды жилья воспользовались уже 3,6 тыс. медработников», – заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы получать компенсацию, медработникам необходимо работать на полную ставку в том учреждении, которое подведомственно Минздраву Подмосковья и находится на территории региона. Кроме того, у близких родственников специалистов не должно быть в собственности жилья в Московской области.

Еще одним условием является отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального или специализированного найма. Также нельзя получать денежное возмещение за найм жилья от администраций городских округов.

Подать заявление на получение меры поддержки можно на региональном портале госуслуг. Рассмотрение заявки занимает 10 рабочих дней.