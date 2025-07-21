Более 680 дорожников устраняют подтопления в Подмосковье

С последствиями сильного ливня в Подмосковье борются 687 дорожных рабочих. Они ликвидируют подтопления и разрушенные участки дорог, сообщает пресс-служба Минтранса региона .

Всего было выявлено 35 подтоплений, их активно устраняют. В работах используется 193 единицы спецтехники.

11 подтоплений было выявлено на региональных дорогах. Здесь уже ликвидировали подтопления, в том числе на Шереметьевском шоссе в Химках. Работы продолжают идти в Красногорске, Лобне, Долгопрудном, Балашихе, Раменском, Люберцах и других округах.

На муниципальных дорогах было 24 эпизода подтоплений. Восстанавливают размытые участки у д. Лукьяново Наро-Фоминского округе. В этом помогают специалисты Мосавтодора.

Также работы ведутся в м. о. Истра: у СНТ «Юбилейный-110» и на подъезде к СНТ «Новатор», где уже восстановили проезд по размытому участку дорожного полотна. Позже здесь также уложат асфальт.

Жителям Подмосковья посоветовали по возможности не выходить на улицу при неблагоприятных погодных условиях. Им напомнили, то при ЧС можно обратиться по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.