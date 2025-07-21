Мертвеца с переломанными ребрами нашли в подъезде в Челнах

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В подъезде одного из домов в Набережных Челнах жители обнаружили труп мужчины. У него были сломаны ребра, сообщает KazanFirst .

Обнаружившие страшную находку жители подъезда тут же вызвали полицию. Правоохранители предположили, что мужчину жестоко избили в одной из квартир, а затем выкинули на лестничную площадку.

Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента. По делу уже задержали двух мужчин. Труп направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее на территории Троекуровского кладбища нашли тело уроженца Удмуртии. Труп пролежал рядом с теплотрассой полгода.