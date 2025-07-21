Труп не замечали: мертвый удмурт полгода пролежал на Троекуровском кладбище
Умершего полгода назад уроженца Удмуртии обнаружили на Троекуровском кладбище
На территории Троекуровского кладбища нашли тело уроженца Удмуртии. Труп пролежал рядом с теплотрассой полгода, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Выяснилось, что мужчина переехал в Москву в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу. Ему настолько понравилась столица, что он решил обосноваться в мегаполисе в качестве бомжа.
Уроженец Удмуртии поселился в шалаше в районе теплотрассы. Прописки у него не было. В итоге труп мужчины обнаружили только недавно. По версии экспертов, он скончался еще осенью прошлого года.
Ранее в квартире на улице Маршала Еременко в Москве нашли труп месячного младенца. Ребенок мог захлебнуться во время купания.