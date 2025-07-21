Выявлены опасные регионы для владельцев частных домов

Владеть собственным домом для россиян становится все дороже — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, сообщает пресс-служба компании.

По итогам первого полугодия 2025-го выросла доля ЧП с домами — на них теперь приходится почти половина страховых событий в компании (против 37% в начале года). Самые «опасные» регионы — Московская и Челябинская области.

Самый опасный месяц в теплое время года для владельцев частных домов — это апрель (в этом месяце фиксируется 12% происшествий), а май и июнь — самые спокойные (по 2%).

В антирейтинг регионов, где происходит наибольшее число происшествий с домами, вошли Московская (6%), Челябинская (5%) области, Краснодарский и Приморский край (по 3,5%), Тюменская область (3,4%) и Удмуртия (3%).

38% страховых случаев с частными домами приходится на затопления, еще 23% страховых событий — на пожары. 13% происшествий связаны со стихийными бедствиями. Также за год выросло число обращений из-за противоправных действий третьих лиц с 5% до 6%.