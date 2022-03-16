РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Саввино Балашихи составляет 65%, сдать объект планируют в сентябре текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий в рамках партпроекта «Новая школа» проверил ход строительства школы. Вместе с руководителем строительства Михаилом Лосевым и начальником отдела контроля в области жилищного и самовольного строительства администрации Балашихи Еленой Каниболоцкой осмотрели школу и территорию учреждения.

«Всего на объекте сейчас трудится порядка 110 человек, продолжаются внутренние отделочные работы, мы в графике и планируем сдать объект в сентябре», – сказал Лосев.

Тарас Ефимов отметил хорошую готовность внутренних помещений.

«В школе тепло, батареи подключены. Штукатурят стены и потолки, идет прокладка проводки, в том числе в инженерных и компьютерных классах, которые требуют подводку электрической розетки к каждой парте. Благоустройство пришкольной территории завершено в прошлом году – установлены детские городки и спортивные тренажеры, уложено мягкое покрытие. Важно, что объект строится за счет инвестора и это вторая школа, которая будет открыта в данной жилой застройке», – отметил Ефимов.

В ходе осмотра спортзала депутат обратил внимание представителя подрядной организации на подтеки воды и попросил их устранить.

«Как раз сейчас наша кровля естественным образом проходит дополнительные испытания на герметичность. Все течи фиксируется, как только снег стает – проведем дополнительные работы», – сказал Лосев.

Областной депутат поблагодарил представителя подрядной организации за соблюдение графика работ и сообщил, что приедет на объект весной.

Новая школа в микрорайоне Саввино строится на территории ЖК «Столичный», она рассчитана на 1100 учащихся. Общая площадь здания – 17,4 тыс. кв. м. На территории школы есть свое спортивное ядро и игровые площадки.