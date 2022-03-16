РИАМО - 16 мар. Проект постановления российского правительства о публикациях, которые индексируются в международных базах данных Web of science и Scopus, предполагает отмену учета научных статей до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает Газета.ru.

В документе уточняется, что это было нужно для оценки эффективности отечественных ученых. Кроме того, этот фактор не будут учитывать при оценке результативности научных, технических и инновационных проектов.

Учет таких публикаций также отменят при выделении грантов и субсидий из федерального бюджета, а также при защите диссертаций. При этом участие в иностранных научных конференциях станет необязательным.

Предлагается создать собственный перечень периодических изданий, конференций, которые будут учитывать при оценке научной деятельности.

Проект постановления министерство науки и высшего образования РФ согласовало без замечаний. Теперь его должен подписать глава правительства Михаил Мишустин.