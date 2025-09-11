На базе поликлиники № 1 открылся первый в Мытищах телемедицинский центр

Развитию телемедицины в Подмосковье уделяется особое внимание. Важность этого направления подчеркивает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В поликлинике на улице Воровского вести прием пациентов в режиме онлайн будут: врач общей практики; терапевт; онколог; кардиолог; эндокринолог. Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, в дальнейшем планируется расширять штат в зависимости от запроса жителей.

Телемедицина позволяет сократить очереди в поликлиниках. Пациенты смогут, не выходя из дома, решить вопросы, которые носят технический характер: закрытие больничного, продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, запись к узкопрофильным специалистам. Кроме того, можно получить консультацию по уже имеющимся анализам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.