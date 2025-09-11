Писателя Дмитрия Быкова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее литератора заочно арестовал суд, он объявлен в международный розыск.

Также против него недавно закончили расследовать уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», части 2 статьи 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Следователи установили, что писатель выложил на видеохостинг ролик, с помощью которого распространил ложные сведения о действиях армии РФ против мирного населения на Украине. Кроме того, он не сообщал в уполномоченный орган информацию, которую должен предоставлять иноагент.

В марте писатель закрыл свой бизнес в России. Его ИП ликвидировали после соответствующего заявления.

*Признан иностранным агентом в России.

