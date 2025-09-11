Грибы неестественного цвета: жители Ленобласти сняли на видео загадочную находку

Жители Ленинградской области отправились в лес, где обнаружили загадочные грибы неестественного цвета. Находку они запечатлели на видео, сообщает «Фонтанка» .

На одной записи оператор трогает огромные фиолетовые грибы под музыку из сериала «Секретные материалы». Какой это вид грибов, неизвестно.

На второй видеозаписи изображены деревья, а на стволах растут огромными гроздьями опята. Голос за кадром заявил, что их много по всему лесу.

«Те, что в первом видео — явно переростки, которые даже трогать противно, не то что есть», — пишут комментаторы.

https://t.me/fontankaspb/89655