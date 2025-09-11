Грибы неестественного цвета: жители Ленобласти сняли на видео загадочную находку
Загадочные грибы нашли в лесу жители Ленобласти
Жители Ленинградской области отправились в лес, где обнаружили загадочные грибы неестественного цвета. Находку они запечатлели на видео, сообщает «Фонтанка».
На одной записи оператор трогает огромные фиолетовые грибы под музыку из сериала «Секретные материалы». Какой это вид грибов, неизвестно.
На второй видеозаписи изображены деревья, а на стволах растут огромными гроздьями опята. Голос за кадром заявил, что их много по всему лесу.
«Те, что в первом видео — явно переростки, которые даже трогать противно, не то что есть», — пишут комментаторы.
https://t.me/fontankaspb/89655