Завершается строительство здравпункта в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа

Подходит к концу этап отделки помещений и благоустройства прилегающей территории. Новый модульный здравпункт площадью около 100 кв. м будет оснащен современным оборудованием. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет и другие.

Новый здравпункт позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению, что также важно для маломобильных граждан. Работы проводятся в рамках областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.