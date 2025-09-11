Сикорский умоляет поляков не ездить в Россию и Белоруссию

Глава МИД Польши Сикорский призвал граждан не ездить в РФ и Белоруссию

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением в эфире радиостанции RFM24 и призвал граждан республики отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, сообщает РИА Новости .

Политик заявил, что люди, которые собираются путешествовать по этим странам, «едут туда на собственный риск». Он также утверждает, что в России и Белоруссии якобы существует угроза оказаться в заложниках.

«Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда», — призвал поляков Сикорский.

Он добавил, что в случае «захвата в заложники» Польша не сможет спасти своих граждан, поскольку не может их обменять.

Ранее польского гражданина уличили в шпионской деятельности в Белоруссии. Его задержали с поличным.

