РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Молодежный центр «Импульс» городского округа Мытищи побывал в гостях у предприятия ПК «Микроконтракт», сообщается на странице МЦ «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло ряд эффективных мер, способствующих профессиональному самоопределению молодежи.

Производственный туризм – наиболее эффективный метод реализации поставленных задач. В него входят посещение предприятий и знакомство со спецификой производства и условиями труда, что позволяет своими глазами посмотреть рабочий процесс.

МБУ МЦ «Импульс» совместно с союзом «Мытищинская торгово-промышленная палата» организовал профориентационную экскурсию на предприятие ПК «Микроконтракт».

ПК «Микроконтракт» – контрактный производитель электроники. Основной целью этого предприятия является развитие современных тенденций отечественного производства, направленных на повышение эффективности и снижение себестоимости изделий и обеспечения их конкурентоспособности на мировом рынке.