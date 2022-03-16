РИАМО - 16 мар. В России изменился порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности. Так, был установлен особый порядок осуществления лицензирования отдельных видов деятельности, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые ранее не имели лицензии на геодезическую и картографическую деятельность, с 1 марта могут подать заявление о предоставлении лицензии с указанием вида работ по установлению и изменению границ между субъектами РФ и границ муниципальных образований, населенных пунктов и зон с особыми условиями использования.

Также лицензиаты, в чьих лицензиях указан вид работ по установлению и изменений таких границ, могут выполнять данные работы без предоставления заявления о внесении изменений в реестр лицензий. Проводить оценку соответствия лицензионным требованиям также не требуется.

По решению Минэкономразвития России был сокращен срок оказания услуги и количество запрашиваемых документов для лицензирования и разрешительной деятельности.

Также, в соответствии с постановлением правительства России, был установлен особый порядок осуществления лицензирования отдельных видов деятельности. Так, выездная оценка соответствия соискателя лицензии соответствующим требованиям будет проводиться территориальными органами Росреестра. При этом будут применяться дистанционные средства контроля, фото- и видеофиксация.

Соискателю лицензии необходимо представить в лицензирующий орган подтверждение соблюдения лицензионных требований. Качество фото- и видеозаписей должно обеспечивать их читаемость.

Чтобы получить подробную информацию о лицензировании геодезической и картографической деятельности можно обратиться по телефону +7 (495) 223 43 82 или по электронной почте GeoDep@to50reg.ru.