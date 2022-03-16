РИАМО - 16 мар. У Подмосковья есть большой потенциал во внутреннем туризме. Регион предоставляет разноплановые программы, около 100 санаториев готовы к приему гостей, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Международная туристическая выставка MITT проходит в Красногорске в 28 раз. В этом году стенд, посвященный Московской области, располагается в самом центре. На нем размещена информация о предприятиях, санаториях, фермерских хозяйствах, которые представляют свои товары и услуги.

Министр культуры Московской области Елена Харламова посетила стенд Подмосковья на выставке MITT. Она отметила важность проведения таких выставок для всех регионов, а также высокий туристический потенциал Подмосковья.

«Московская область может предоставить около 100 санаториев для людей, которые начинают задумываться о планах на лето и о том, куда поехать. Все наши предложения по санаторно-курортным услугам очень разноплановы. Где-то люди могут порыбачить, а где-то они могут найти специальные ванны и бассейны с минерализированной морской водой», – рассказала Харламова.

Министр добавила, что сейчас наступило время внутреннего туризма, и Московская область может предоставить не только санаторные программы, но и спортивные и культурные. По словам Харламовой, в настоящее время стали популярны спуски на каяках по рекам. Подмосковье готово предоставить такую возможность тем, кто не готов за таким досугом отправиться на Алтай.

«У нас здесь представленно много фермеров, и они тоже работают над темой сельского туризма. Вот сейчас мы поговорили с пасекой, которая находится в Волоколамске. Они уже размышляют над тем, чтобы туристы, которые приезжают, могли попробовать сами извлечь мед, попробовать натуральные продукты от других фермеров. В этой части у нас есть большой потенциал», – заявила Харламова.

Она напомнила жителям региона, что правительство Подмосковья запустило свои площадки в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Там можно узнать, какие интересные места можно посетить в Московской области. Кроме того, сайт welcome.mosreg.ru также продолжает работу.