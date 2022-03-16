РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Хоккейная команда предприятия Метровагонмаш (входит в состав ТМХ) городского округа Мытищи завершила зимний сезон в ранге вице-чемпиона Ночной хоккейной лиги и получила серебряный кубок, сообщает отдел по внешним связям и стратегическим коммуникациям Метровагонмаша.

В финальном матче заводчане уступили коллективу «Ока» со счетом 3:4. В данном турнире вагоностроители участвовали впервые.

Команда выступала в дивизионе «Лига Надежды. Группа Б4» и завершила групповой этап на 7 месте. К стадии плей-офф хоккеисты МВМ подошли с совершенно другим настроем: в четвертьфинале повержен коллектив «Внешфинбанка» (6:2), в полуфинале – «Варяг» (5:3), и лишь в финале заводчане не справились с «Окой». Примечательно, что своего соперника по финальной игре на групповом этапе вагоностроители дважды уверенно обыграли – 6:2 и 3:0.

«На плей-офф собрались, включилось самолюбие, с другим настроением выходили на матчи. На групповом этапе где-то не повезло, где-то сами не показали свой уровень. Финал очень равный получился, «Оке» чуть больше повезло, шли шайба в шайбу. В самой концовке они забили решающий гол, мы постарались отыграться, но, как говорится, это был «не день Бэкхема», – сказал нападающий ХК «Метровагонмаш» Владимир Зеленица.

Параллельно Ночной хоккейной лиге хоккейная команда Метровагонмаша выступала и в традиционном чемпионате Российских железных дорог, где завершила групповой этап на 2 месте. Сейчас вагоностроители ждут своего соперника по полуфинальной серии, им должен стать победитель пары «Трансмашхолдинг» – «Московский метрополитен».

Заводчане обещают, что отдадут все силы для выхода в финал. Достижения в Ночной лиге лишь усилили спортивный аппетит, так что в коллекцию к серебряным медалям игроки МВМ планируют добавить и награды высшего достоинства чемпионата РЖД.