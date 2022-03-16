РИАМО - 16 мар. Сотрудники ПАО «Россети Московский регион» подготовят оборудование к работе в паводковый период, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Во время внеочередных осмотров кабельных сооружений они проверяют, насколько стабильно работают системы водоудаления и автоматики.

Кроме того, специалисты осматривают и очищают ливневые стоки и дренажные колодцы, а также готовят оборудование, которые откачивает воду, на случай выпадения большого количества осадков.

С помощью беспилотных летательных аппаратов сотрудники ПАО «Россети Московский регион» осматривают высоковольтные подстанции. Благодаря полученным таким способом фотографиям специалисты могут оценить, насколько высоки риски подтопления инфраструктурных объектов в период таяния снега.