В Щелкове состоялось областное мероприятие «Зарядка долголетов»

сегодня в 13:19

В Щелкове на стадионе имени Николая Озерова состоялось областное мероприятие «Зарядка долголетов». Участие в массовой зарядке приняли более 90 участников проекта «Активное долголетие» из Щелкова, Фрязино, Лосино-Петровского и Звездного городка. Об этом сообщает администрация округа.

Мероприятие открыл чемпион по спортивной ходьбе Дмитрий Кузнецов. Затем инструкторы УСК «Подмосковье» провели зарядку по ОФП и мастер-класс по танцу зумба.

На память о мероприятии каждый участник получил футболку с логотипом проекта, море позитивного настроения, заряд бодрости, а самые старшие участники — термокружки.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в центр социального обслуживания населения по телефону 8 (496) 562-96-72.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.