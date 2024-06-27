На большей части Подмосковья 27 июня ожидается III класс пожарной опасности

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26 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

27 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

28 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

29 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-28 градусов, ночью — 14-18 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.