В Подмосковье используют почти 20 тысяч отечественных продуктов в сфере IT

сегодня в 13:20

Куртяник: вложения в отечественные IT-решения выросли в 4 раза

В Подмосковье используются более 19,8 тысячи отечественных продуктов в сфере IT, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Вложения в отечественные IT-решения выросли в 4 раза», — сказала она.

Министр заключила, что по отечественным программам работают офисные, антивирусные и операционные системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.