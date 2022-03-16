РИАМО - 16 мар. Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов посетил полигон ТКО «Каурцево» в Наро-Фоминском округе. На полигоне ведутся работы по рекультивации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Рекультивация ведется по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Участие в осмотре полигона приняли глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ и представители подрядчика по рекультивации «МСУ-1».
Он добавил, что установка подпорных стен на полигоне почти завершилась. Сейчас специалисты заканчивают формирование тела полигона и обустройство системы водоотведения. Весной работы будут вестись в штатном режиме.
В настоящее время тело полигона сформировано на 90%. Кроме того, на 40% завершено создание системы дегазации на объекте. Завершение работ запланировано на октябрь 2022 года.
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