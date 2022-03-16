РИАМО - 16 мар. Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов посетил полигон ТКО «Каурцево» в Наро-Фоминском округе. На полигоне ведутся работы по рекультивации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Рекультивация ведется по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Участие в осмотре полигона приняли глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ и представители подрядчика по рекультивации «МСУ-1».

«Мы оценили не только сам ход работ, но и возможные риски, связанные с резкими перепадами температур и весенними осадками. Работы ведутся в соответствии с графиком. Что же касается погодных условий, то мы не ожидаем рисков для полигона», – заявил Фирсов.

Он добавил, что установка подпорных стен на полигоне почти завершилась. Сейчас специалисты заканчивают формирование тела полигона и обустройство системы водоотведения. Весной работы будут вестись в штатном режиме.

В настоящее время тело полигона сформировано на 90%. Кроме того, на 40% завершено создание системы дегазации на объекте. Завершение работ запланировано на октябрь 2022 года.