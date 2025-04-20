Кемеровчанин поплатился за выходку с молотком

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Житель Кемерова получил срок за ограбление ювелирного с молотком

Ленинский районный суд Кемерова приговорил 38-летнего местного жителя к 2 годам и 4 месяцам колонии особого режима за вооруженное ограбление ювелирного магазина, сообщает «Сiбдепо» .

Летом 2024 года пьяный рецидивист пришел в ломбард и потребовал от продавца показать самого дорогое ювелирное украшение. При демонстрации золотой цепи стоимостью 120 тыс. рублей злоумышленник достал молоток, разбил витрину и скрылся с добычей.

«Впоследствии он продал похищенное украшение за 55 000 рублей, а деньги потратил», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд, приняв во внимание предыдущие судимости обвиняемого, назначил ему максимально строгое наказание. Помимо отбывания срока в исправительном учреждении, осужденный обязан в полном объеме возместить ущерб, причиненный ломбарду.