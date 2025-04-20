Китай успешно испытал неядерную водородную бомбу

Новая разработка, созданная учеными на основе водорода с использованием гидрида магния, продемонстрировала впечатляющие результаты.

Во время испытаний подрыв изделия массой 2 кг привел к образованию огненного шара с температурой свыше 1000 градусов по Цельсию, который продержался в воздухе 2 секунды.

Для сравнения, эквивалентное количество тротила создало бы шар, который «прожил» бы в 15 раз меньше. Разработку ведет Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC), известная также производством подводного оружия.

Создатели бомбы отметили, что интенсивность взрыва можно точно контролировать, что позволяет достигать равномерного поражения целей на обширной территории. Однако пока неясно, будет ли Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использовать это новое оружие и каким образом.