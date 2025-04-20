Дед Мороз вышел на улицы Кузбасса в апреле

Дед Мороз неожиданно появился на улицах города в Кемеровской области вслед за выпавшим снегом, сообщает «Сiбдепо» .

Инцидент произошел в воскресенье днем в Березовском. Один из местных жителей, увидев заснеженные улицы, надел костюм Деда Мороза и отправился поднимать настроение горожанам.

Вместо весеннего тепла Березовский накрыла аномально холодная апрельская погода. Удивленные снегопадом горожане активно делятся фото сугробов в соцсетях.

Кроме того, метеорологи предупреждают, что 21 апреля осадки в виде снега и дождя продолжатся, а ветер усилится до 18-23 м/с с порывами до 25 м/с.